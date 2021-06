Algérie : les journalistes arrêtés avant les législatives reviennent sur leurs interrogatoires

Le journaliste Khaled Drareni à Alger le 10 mars 2020. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Algérie est dans l’attente des résultats des élections législatives anticipées de samedi. Un scrutin marqué par une forte abstention et rejeté par le Hirak et une partie de l’opposition, et s’est tenu dans un contexte de répression accrue. Jeudi soir, à l’avant-veille des élections, l’opposant et figure du Hirak Karim Tabbou a été interpellé, puis relâché plus de 24h après. Tout comme deux journalistes, qui ont donné plus de précisions sur leurs interrogatoires.