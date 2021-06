En Libye, le Conseil présidentiel impuissant face aux combats de milices à Ajaylat

Plusieurs réunions sécuritaires à haut niveau ont eu lieu ce lundi 14 juin à Tripoli pour tenter de mettre fin aux affrontements qui ont lieu depuis jeudi à Ajaylat, ville située à 90 km à l'ouest de la capitale libyenne.

Publicité Lire la suite

Les affrontements ont fait huit victimes, dont des civils. Le Conseil présidentiel, l'autorité qui dirige les forces armées et sécuritaires en Libye, a appelé à un cessez-le-feu immédiat, sous menace d'intervenir.

Malgré la mise en garde du pouvoir à Tripoli, des dizaines des véhicules militaires appartenant à la milice de Zawiya se sont dirigés ce lundi vers la ville de Ajaylat, dominée par une autre milice locale. La situation reste très tendue. On ne sait pas ce qui a déclenché les affrontements qui durent depuis cinq jours. La milice d'Ajaylat a, elle aussi, reçu des renforts.

Armes lourdes

Les combats ont fait fuir des dizaines de familles du centre-ville de Ajaylat. Les miliciens ont fait usage d'armes lourdes et des obus sont tombés sur le marché et sur des maisons. Des magasins ont été pillés et brûlés. Des personnes ont été enlevées.

Le Conseil présidentiel est confronté une nouvelle fois à son impuissance devant le pouvoir des milices qui se livrent à des combats à chaque fois que leurs intérêts s'opposent. Les milices et les mercenaires sont les deux plus grands défis qui se posent à l’exécutif intérimaire qui a promis aux Libyens, en mars, lors de son investiture, la paix, la sécurité et la stabilité.

► À lire aussi : Les milices islamistes mettent la pression sur le gouvernement Dbeibah

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne