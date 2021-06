Barrage de la Renaissance en Éthiopie: la Ligue arabe affiche son soutien à l'Égypte et au Soudan

L'Éthiopie, qui a dit avoir opéré la première phase de remplissage à l'été 2020, a annoncé récemment qu'elle procéderait à la seconde phase avec ou sans accord avec l'Égypte et le Soudan. © - Ethiopian Public Broadcaster (EBC)/AFP/File

Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe étaient réunis mardi à Doha, au Qatar, pour un sommet extraordinaire. En marge de ce sommet se tenait une réunion, à la demande du Soudan et de l'Égypte, sur le barrage de la Grande Renaissance éthiopienne, dont la deuxième phase de remplissage doit commencer le mois prochain. Et les pays membres se sont prononcés à l'unanimité en soutien à Khartoum et au Caire, et pour l'intervention de l'ONU.