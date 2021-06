Centrafrique: au moins 15 morts dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs

La zone de Bamingui, en Centrafrique. RFI

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Au moins quinze personnes ont été tuées jeudi dernier lors d’affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le nord-est de la Centrafrique, tout près de la frontière avec le Tchad, a-t-on appris, ce mardi 15 juin. Il s'agit de l'un des incidents les plus violents répertoriés depuis de nombreuses années dans une région où de tels conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents.