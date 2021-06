Félix Tshisekedi rencontre Yoweri Museveni à la frontière entre la RDC et l'Ouganda

Le président congolais Félix Tshisekedi a rencontré son homologue ougandais à Mpondwe, le 16 juin 2021 (image d'archive). AP - Jerome Delay

Les présidents congolais et ougandais Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni se sont rencontrés à la frontière entre la RDC et l’Ouganda, ce mercredi 16 juin. Une rencontre à fort enjeu économique, mais aussi sécuritaire. Les deux chefs d'État lancent les travaux de rénovation des routes qui relient les deux pays.