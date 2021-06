Le Kenya et la Somalie reprennent leurs relations diplomatiques

Le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed (G) et son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta, lors d'une rencontre à Nairobi en mars 2017. AFP - SIMON MAINA

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après six mois de rupture entre le Kenya et la Somalie, les relations diplomatiques reprennent après un échange de courrier au ton feutré entre les deux ministères des Affaires étrangères. Samedi 12 juin, Mogadiscio avait signalé vouloir une réouverture des ambassades respectives. Une invitation acceptée lundi 14 juin par Nairobi, qui parle même d’une reprise « dès que possible ».