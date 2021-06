RDC: le président Tshisekedi à Beni pour faire le point sur l'état sécuritaire dans l'est

Le président Tshisekedi était en visite à Goma, le 14 juin 2021, avant de se rendre à Beni le lendemain. AFP - GUERCHOM NDEBO

Le président Tshisekedi poursuit sa visite dans l'est du pays. Après Goma, il est arrivé à Beni ce mardi. Il vient évaluer les mesures liées à l’état de siège décrété depuis le 6 mai dans deux provinces de l'est du pays, l'Ituri et le Nord-Kivu, dont Beni est le chef-lieu, en proie aux violences des groupes armés. Malgré l'instauration de l'état de siège, la situation sur place n'évolue pas. Mais le déplacement du chef de l'État suscite beaucoup d’espoir ddan la population locale.