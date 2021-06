Côte d'Ivoire: à Gagnoa et Mama, on attend le retour de «la lumière» Laurent Gbagbo

Après des mois de tractations, et des années d’absence pour ses supporters, l’ancien président est attendu à Abidjan ce jeudi après-midi. Une attente encore plus longue pour ses soutiens à Mama, le village natal de l’ex-président, mais aussi à Gagnoa, la grande ville de l’ouest, sa région d’origine.

Avec notre envoyé spécial à Mama et Gagnoa, François Mazet

C’est le lieu où l’on attend sans aucun doute le plus Laurent Gbagbo, de retour ce jeudi en Côte d’Ivoire. Mama est le village natal de l’ex-président, à une demi-heure de route au nord de Gagnoa, dans le centre-ouest du pays. Une commune d’un millier d’habitants qui se prépare à accueillir son ressortissant le plus célèbre.

L’attente de l'enfant du pays ne sera que de 48 heures supplémentaires. Le programme est déjà prêt : samedi, le cortège de l’ex-président est attendu au rond-point de l’entrée du village. Il sera accompagné par un défilé de ses habitants.

Deux cérémonies traditionnelles d’accueil auront lieu en place publique et à sa résidence, en partie réhabilitée.

Vue de la résidence de Laurent Gabgbo à Mama, le 14 juin 2021. © François Mazet/RFI

« En pays bété, quand quelqu'un revient de prison, il doit être lavé. Donc ils vont aller à sa résidence et le laver, cela ne prendra pas beaucoup de temps. Et puis un jour, on va l'inviter, et chacun fera parler son cœur », explique Faustin Ahipo Gnahoré, militant FPI.

S'exprimer pour lui demander de reprendre la politique ? Pour Hervé Kouakou, c’est une évidence : « Il n'en a pas fini avec nous. Nous allons lui demander de reprendre le pays et de le laisser comme il voulait le laisser à la nouvelle génération. »

Un avis partagé par Joseph, le « chef des terres » de Mama, et cousin de Laurent Gbagbo : « Notre fils ne nous a jamais mal conseillé. Et c'est un démocrate. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est normal. Donc ses parents sont toujours sereins. Il est libre ! » Libre de venir s’agenouiller sur la tombe de sa mère décédée en 2015 alors qu’il était en procès. Avant de rentrer dès dimanche à Abidjan.

Vue de Mama, le village de Laurent Gbagbo. © François Mazet/RFI

« Il s'appesantissait sur nos problèmes »

À Gagnoa, le local du FPI est un peu défraîchi, mais les bénévoles ne manquent pas de motivation. Affiches, tee-shirts, posters viennent d’être livrés. Fatou prévient : jeudi, ce sera la fête toute la journée. « Bien sûr, on va danser jusqu'au matin. La sono va venir au siège du Front populaire ivoirien. Trois jours de fête ! »

Trois jours de fête pour le fondateur d’un parti qu’ils n’ont pas abandonné malgré une décennie de léthargie. Marcelle croit que le retour de Laurent Gbagbo va tout changer : « Gbagbo est la lumière. Depuis qu'il est allé à La Haye, la Côte d'Ivoire est plongée dans le noir. Le jour où il arrive, nous tous, on veut être en bonne santé, le bonheur va arriver, l'argent va arriver, tout va arriver. »

Un Laurent Gbagbo thaumaturge donc, pour ses plus fidèles supporters. Richard explique cette loyauté : « C'est quelqu'un qu'on aimait parce qu'il était vraiment bon. Il s'appesantissait sur nos problèmes. Le peuple se sent mieux avec Laurent Gbagbo. »

Canne au pied, maman Jacqueline a suivi la conversation. Entre deux tirades en bété, elle lance en français : « Je t'aime Gbagbo ! Je t'aime, je t'aime ! »

Pour éviter des tensions en ville, les militants attendent le dernier moment pour distribuer le matériel. Mais beaucoup ont été trop impatients et sont déjà partis à Abidjan pour accueillir leur héros à l’aéroport.

