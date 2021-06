Les hommages affluent en Afrique australe après la mort de l'ex-président zambien Kaunda

Kenneth Kaunda est le dernier des géants. Il appartient à cette génération qui a donné à l'Afrique ses pères, parfois grands-pères [...] Moins visible que ses compagnons, beaucoup plus discret, d'un caractère très très fort quand il s'agissait de politique, mais en même temps, facile à vivre, facile à fréquenter. Un de ces intellectuels anglophones qui sont d'une modestie et d'une réserve plutôt rares chez nous autres francophones [...] Je l'ai rencontré une ou deux fois [...] Kaunda était plutôt tout en rondeur, de sorte que lorsqu'il élevait la voix, et qu'il disait "non je ne ferai pas ça", il était écouté [...]