RDC: les FARDC accusés de possibles crimes de guerre en Ituri et au Nord-Kivu

Le président congolais a poursuivi son séjour dans l’est de la RDC, jeudi à Beni et Butembo, au Nord-Kivu, avant d'atterrir à Bunia en Ituri (image d'illustration). AFP PHOTO/EDUARDO SOTERAS

Texte par : Sonia Rolley Suivre 4 mn

Le président congolais a poursuivi son séjour dans l’est de la RDC, jeudi à Beni et Butembo, au Nord-Kivu, avant d'atterrir à Bunia en Ituri. Félix Tshisekedi a une fois de plus défendu l’état de siège instauré dans ces provinces meurtries. Selon lui, il devrait permettre de mettre un terme à l’insécurité mais aussi aux « magouilles » de l’armée dans la gestion des fonds des opérations. Ces derniers mois, dans ces provinces, les forces de sécurité ont été accusées de faits plus graves encore.