La RDC prend de nouvelles mesures restrictives contre le Covid-19

Port obligatoire du masque, dispositifs de lavage des mains, distanciation physique, les mesures ordinaires sont reconduites. (image d'illustration) Arsene Mpiana / AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des hôpitaux bondés de malades et des pics successifs de nouveaux cas en RDC, la « 3e vague de Covid-19 » inquiète les autorités politiques et sanitaires. À l’issue de la réunion du Conseil des ministres vendredi 18 juin autour du président et du Premier ministre en vidéoconférence, de nouvelles restrictions ont été adoptées. Pas de confinement, mais les mesures sont fortes et touchent toutes les couches sociales ; certaines activités économiques seront complètement à l’arrêt.