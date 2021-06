Covid-19 : le Niger rouvre ses frontières après quinze mois de fermeture

Après quinze mois de fermeture des frontières, le gouvernement nigérien a décidé de les rouvrir. La décision, prise lors du dernier Conseil des ministres, précise que c’est grâce au contrôle du Covid-19 dans le pays. Une décision saluée par les opérateurs économiques du pays.

Avec notre correspondant à Niamey, Moussa Kaka

C'est le contrôle et la maîtrise du Covid-19 à travers une grande campagne de vaccination qui ont permis officiellement cette réouverture. Le président de la Chambre de commerce, Moussa Sidi, salue cette décision : « Cela fait énormément plaisir pour nous de voir ces frontières s'ouvrir et permettre la mobilité des personnes et surtout de notre espace économique ».

L'un des secteurs les plus impactés est le transport terrestre des passagers. Depuis 72 heures, les activités ont repris. « Quinze mois sans relier les capitales sous-régionales - nous allons jusqu'à Dakar, jusqu'à Nouakchott - cette ouverture va nous permettre de respirer un bon coup », pointe Mohamed Ben Dahan de l'organisation patronale des gardes modernes.

Sous un hangar d'une des compagnies, Souleymane Abdou, attend son bus pour Abidjan. « Avec la réouverture des frontières, les affaires vont bien marcher avec les pays voisins ; c’est une bonne chose, Dieu merci. »

Depuis plus d'un an, la situation est intenable dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. « Une bonne clientèle de ce secteur provient des pays limitrophes, donc c'est une excellente nouvelle, ça commençait à devenir intenable », souligne le secrétaire général de l'association Nawal Kader.

Avec cette réouverture, le gouvernement espère relancer les activités économiques du pays.

