Libye: réouverture de la route côtière entre Misrata et Syrte

La route reliant l'Est et l'Ouest de la Libye passant par la côte a été rouverte sur une partie de 300 kilomètres. © MAHMUD TURKIA/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Après deux ans de fermeture, la route côtière entre l'Est et l'Ouest de la Libye a été rouverte ce dimanche 20 juin. Réouverture sur la ligne de front, à quelque 370 kilomètres de la capitale Tripoli, en présence du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah et plusieurs de ces ministres. La route relie l’ouest de la Libye, de sa frontière avec la Tunisie, à l’Est jusqu’en Égypte. Un pas important vers la pacification du pays.