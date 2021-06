Sénégal: le Dakar Music Expo veut mieux connecter les acteurs de la musique

Les événements culturels reprennent avec notamment la 2e édition du Dakar Music Expo (DMX). Ce salon professionnel dédié au secteur culturel musical a organisé pendant cinq jours des concerts, conférences, panels, tables rondes et master class. La construction de nouveaux modèles économiques de la production à la diffusion suite à la crise liée à la pandémie était au cœur des discussions.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Les participants sortent par petits groupes de la salle de cinéma de l’institut français de Dakar où sont organisées des conférences tout au long de la journée. Joseph Massoma, artiste camerounais, vient d’assister à un débat sur la digitalisation des cultures urbaines. « J’ai appris, d’abord, comment distribuer sa musique sur les plateformes digitales. Le métier d’artiste ne se résume pas qu’à la production du contenu musical. Il faut aussi apprendre tout ce qui tourne autour. »

Un lieu de rencontres entre les acteurs de la musique

Parmi les panélistes, se trouve Amadou Fall Ba, acteur culturel de Dakar. Il trouve que ces moments pour créer du réseau sont importants : « C’est le maillon qui manquait à la chaîne. On a les festivals, on a des références artistiques, on a des studios, on a un public… Mais on n’avait pas ce genre d’outils qui vont forcément ouvrir un marché. C’est le message qu’il faut adresser à beaucoup de jeunes professionnels. Il faut un réseau, parce que ce métier n’est assis que sur cela en réalité. »

Doudou Sarr, fondateur du Dakar Music Expo, précise que ce travail de réseau se fait aussi au moment des concerts organisés tous les soirs. « Il y a un groupe qui m’a dit qu’il a eu quatre concerts qui ont été bouclés à la suite de leur passage. Et c’est pour ça qu'il y a le DMX, pour qu’il y ait de la transaction, pour qu’il y ait des opportunités, pour que ces artistes puissent tourner, surtout après ce qu’on vient de vivre pendant quinze mois avec le Covid-19. »

La troisième édition est déjà prévue pour le mois de février 2022. Dans le même temps, un autre événement culturel majeur a repris au Sénégal : le festival international de Jazz de Saint-Louis, qui avait été annulé l'année dernière.

