Congo-B: le Premier ministre présente son discours de politique générale

Le Premier ministre du Congo présentait lundi son discours de politique générale devant l'Assemblée nationale à Brazzaville. Entré en fonction le 12 mai dernier, Anatole Collinet Makosso a précisé les grands axes de travail de son gouvernement.

Le Premier ministre Anatole Collinet Makosso a détaillé les 12 grandes batailles que compte mener son gouvernement. D'abord, la santé, avec la crise sanitaire liée au coronavirus toujours en cours, le redressement des finances publiques et une meilleure gestion de la dette, et enfin, un effort sur la lutte contre la corruption. Un des objectifs du gouvernement est de montrer au FMI qu'il fait des efforts de gestion pour enfin débloquer les prêts toujours gelés par l'institution financière.

Il a notamment reconnu l'ampleur des difficultés financières du pays. « Nos difficultés financières, aggravées par la crise sanitaire, ont alourdi notre dette et réduit nos capacités à en assurer le service. Il nous faut tout mettre en œuvre pour rendre la dette publique soutenable. Elle s’élève actuellement à 98% du PIB. Notre objectif est de la ramener à en dessous de la norme communautaire de la Cémac, fixée à 70% du PIB. »

Il prévient déjà les Congolais qu'il faudra de la patience et de la résilience. Et pour Clément Miérassa, président de la fédération de l'opposition congolaise si ce discours va dans le bon sens, il faut encore le concrétiser.

« Il ne s’agit pas de faire des déclarations d’intention. Il s’agit de prouver qu’ils reviennent à l’orthodoxie financière et qu’on s’occupe sérieusement de ceux qui ont détourné l’argent dans ce pays. Parce qu’ils sont extrêmement nombreux et ils ne sont nullement inquiétés. Le Congo est dans le top 10 des pays les plus corrompus. Depuis 2009 on fait des discours et rien n’avance. Donc nous, nous sommes très très sceptiques. »

De son côté, le porte-parole du gouvernement Thierry Moungalla assure que le gouvernement saura prouver aux partenaires internationaux, dont le FMI, toute sa volonté d'améliorer la gestion des finances et de la dette d'ici quelques semaines.

