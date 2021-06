Fermeture de la frontière: la réponse de Khalifa Haftar au président algérien Tebboune

Le chef militaire de l'Est libyen Khalifa Haftar, janvier 2020 à Athènes (illustration). REUTERS/Costas Baltas

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le Gouvernement d'union nationale a annoncé unilatéralement l'ouverture de la route côtière entre Syrte et Misrata, une route qui est toujours fermée du côté des forces de Khalifa Haftar. Ce dernier a mené la plus grande opération militaire depuis octobre dernier, et l'accord de paix qui s'ensuivit. Il vient de déclarer avoir fermé la frontière avec l'Algérie. Khalifa Haftar envoie ainsi plusieurs messages à la communauté internationale, et surtout à l'Algérie.