Khartoum s'inquiète du retour des « mercenaires » soudanais présents en Libye

La ministre soudanaise des Affaires étrangères Maryam al-Mahdi lors d'une réunion à Doha, le 15 2021. AFP - KARIM JAAFAR

Texte par : RFI

A l'heure où la Libye et la communauté internationale multiplient la pression pour le départ de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye, Khartoum s'inquiète du retour de « mercenaires » soudanais de la Libye. Lors d'une entrevue à Doha, en marge de la réunion de la Ligue arabe, les deux ministres soudanaises et libyennes des Affaires étrangères, Maryam al-Mahdi et Najla al-Mangoush se sont exprimées sur « ce danger ».