Mali : la CMA fait le point sur l'accord d'Alger six ans après sa signature

Le 20 juin 2015 à Bamako, Sidi Brahim Ould Sidati signait au nom de la CMA l'accord de paix inter-malien, à Bamako. REUTERS/Stringer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L’Accord pour la paix et la réconciliation (APR) issu du processus de d’Alger a été signé il y a six ans entre le gouvernement malien et les groupes armés impliqués dans le processus de paix. A l’occasion de cet anniversaire, la CMA (ex-rébellion) a organisé dimanche à Bamako une conférence de presse. Pour elle si les hostilités ont cessé sur le terrain entre les signataires de l’accord, il faut déplorer l’absence de véritables avancées dans son application.