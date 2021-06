RDC: les autorités annulent deux permis d'exploitation de Dan Gertler en Ituri

L'homme d'affaires israélien Dan Gertler effectue une visite au complexe minier de Katanga Mining Ltd. en 2012. Simon Dawson/Bloomberg via Getty Images

Texte par : RFI Suivre 3 mn

L’homme d’affaires israélien Dan Gertler n’est plus détenteur de permis d’exploitation de deux blocs pétroliers en Ituri. C’est le ministère des Hydrocarbures qui en a informé officiellement sa holding Oil of DRC, que ces permis obtenus en 2010 pour deux de ses sociétés Caprikat & Foxwhelp dans le cadre d’un accord de production, étaient expirés et invalides. En conséquence, il réclame les paiements de tous les arriérés prévus dans le cadre de ce projet.