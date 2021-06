Éthiopie: les forces tigréennes du TDF contre-attaquent et auraient repris Adigrat

La ville d'Adigrat aurait été reprise par les forces tigréennes du TDF, bras armé du TPLF. (Image d'illustration). © Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Bertrand Gagnon

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Des affrontements ont éclaté entre rebelles tigréens, forces gouvernementales et troupes érythréennes. La province du nord de l’Éthiopie est en conflit depuis novembre 2020. Le pouvoir fédéral, soutenu par des soldats envoyés par Asmara, affronte le TPLF, l’ancien pouvoir du Tigré et son bras armé, les Tigray Defense Forces (TDF). Depuis plusieurs jours, la rébellion a lancé l’offensive et repris plusieurs villes.