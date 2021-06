Au Cameroun, tourbillon médiatique après la diffusion d'une sextape

Le journaliste vedette Martin Camus Mimb est sous les feux des critiques, après la diffusion d'une sextape filmée dans son bureau. © Score Beethoven/Creative commons

Un scandale à la sextape agite l'espace public depuis près d'une semaine. Il met en cause trois protagonistes : une jeune fille et deux hommes dont l'un est un célèbre journaliste sportif, promoteur d'une radio à Douala, qui est particulièrement sous le feu des critiques. L'affaire est telle qu'elle a déclenché un flot de réactions indignées en même temps qu'elle donne lieu à un débat enflammé sur le sexisme et les comportements déviants en milieu professionnel.