Cinq chrétiens enlevés dans le centre du Mali

Au Mali, cinq chrétiens ont été enlevés lundi 21 juin dans le centre du pays. Ils étaient partis de la région de Mopti, et se rendaient dans la région de Ségou. Ils ne sont jamais arrivés à destination. L’enlèvement a été confirmé par les autorités régionales, mais il n’a pas été revendiqué. La zone est fréquentée par les jihadistes de la Katiba Macina, liée à al-Qaïda au Maghreb islamique, mais aucune revendication n’a été émise à ce stade.

L’abbé Léon Dougnon et quatre fidèles de la localité de Ségué, près de Mopti, se rendaient aux obsèques de l’ancien curé de leur paroisse. Ils sont partis lundi matin, mais ne sont jamais arrivés à San, région de Ségou, leur destination finale.

Lorsque l’un de ses amis a tenté de joindre l’abbé Léon sur son téléphone, en fin de matinée, ce n’est pas lui qui a décroché. L’abbé Kizito Togo, curé de la cathédrale de Mopti, est parmi les premiers à avoir constaté la disparition.

Ils ont quitté lundi matin à 8h du matin et ils ne sont jamais arrivés à Mopti... Témoignage de l'abbé Kizito Togo de la cathédrale de Mopti David Baché

Les attaques contre la communauté chrétienne ne sont pas fréquentes au Mali, mais il existe des précédents. En 2012, pendant l’occupation des régions du Nord par des groupes jihadistes, des églises avaient été prises pour cible et les chrétiens avaient dû fuir.

Plus récemment, on peut citer l’enlèvement de sœur Gloria Argoti, en 2017 -de nationalité colombienne et toujours détenue par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, lié à Aqmi- ou encore l’attaque du village chrétien de Sobane Da, en 2019, qui avait fait 35 morts, dont 24 enfants.

