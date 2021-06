Ces anciens dirigeants africains qui font face à la justice

Yahya Jammeh lors de son départ de Gambie le 21 janvier 2017. REUTERS/Thierry Gouegnon

Texte par : François Mazet Suivre 6 mn

L’ex-président mauritanien Mohmamed Ould Abdel Aziz a été arrêté mardi soir et placé en détention à Nouakchott. Il a été inculpé le 12 mars dernier pour corruption, détournement de biens publics et blanchiment d’argent, lors de sa présidence entre 2008 et 2019. Il n’est pas le seul ancien dirigeant africain à faire face à la justice. Tour d’horizon.