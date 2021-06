Conférence sur la Libye: des avancées sur le retrait des forces étrangères

Heiko Maas et Najla al-Mangoush à Berlin, le 23 juin 2021.

Une deuxième conférence sur la Libye se tenait ce mercredi à nouveau à Berlin, 18 mois après la précédente, avec une vingtaine de pays et d'organisations internationales dont le gouvernement de transition en place depuis le printemps à Tripoli. Deux objectifs figuraient au menu, la tenue des élections prévues fin décembre et le retrait des forces étrangères. Sur ce deuxième dossier, des avancées ont été annoncées.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault

« Toutes les forces étrangères et les mercenaires doivent être retirés sans délai ». Le communiqué publié après la conférence est clair et reprend les termes de la précédente rencontre en janvier 2020 comme ceux pris lors de l’accord de cessez-le-feu entre les deux camps en présence à l’automne dernier. Autant d’engagements qui n’ont pas été suivis d’effets. Une note en bas de page dans le communiqué précise que la Turquie émet des réserves sur cette formulation.

La ministre des Affaires étrangères du gouvernement de transition Najla al-Mangousha cependant annoncé une avancée concrète : « Nous espérons que les mercenaires des deux parties en présence seront retirés dans les jours qui viennent, un signe encourageant qui sera suivi par d’autres étapes. »

Le ministre des Affaires étrangères allemand, dont le pays accueillait pour la deuxième fois une rencontre sur la Libye, s’est félicité de cette avancée concrète, raison d’être avec la confirmation de la tenue des élections fin décembre de la conférence de Berlin. Heiko Maas a tenu à préciser que ce retrait des mercenaires devait respecter l’équilibre fragile entre les deux camps : « Ce retrait doit se faire graduellement et de façon équilibrée entre les parties en présence. Si l’une d’elles retirait rapidement ses forces et l’autre non, cela créerait une situation où un acteur aurait une supériorité militaire qui pourrait lui donner de mauvaises idées. »

Les Nations unies estiment qu’environ 20 000 soldats et mercenaires étrangers sont en Libye.

