Niger: six ans après, des milliers de déplacés regagnent le village de Baroua

Au Niger, près de 6 000 déplacés internes ont pu regagner leur village de Baroua, dans la région de Diffa, à l'est du pays, mardi 22 juin. Ce sont plus de 1 800 ménages qui avaient dû fuir leur village, en 2015, à cause des attaques du groupe terroriste Boko Haram. Cette opération de retour des déplacés a démarré dimanche 20 juin.

Publicité Lire la suite

Emmenés par camions, remplis de vivres et de matériaux, escortés par l'armée, entre 8 000 et 10 000 habitants doivent regagner Baroua. Pour Issa Lamine, gouverneur de Diffa, l'amélioration des conditions sécuritaires a rendu possible ce retour : « Il y a eu des opérations sur le terrain. Il y a eu des mutations au sein même des groupes terroristes et leurs capacités opérationnelles ont diminués. Nous avons installé de nouvelles forces. Le risque zéro n'existe pas, mais nous estimons que c'est un risque maitrisable si on s'organise bien, assure-t-il. Quand on a dit : "l'État vous autorise à rentrer". Il y en a qui sont partis directement avec leurs moyens et que nous n'avons pas transportés. Tout le monde courait vers les villages. »

En fin, de retour chez eux !



On peut lire sur leurs visages, une joie accompagné par un fort engouement.

Les populations de #baroua retrouvent leurs domiciles après des années d'absence grâce au soutien du gouvernement et celui des populations de #Diffa 🇳🇪#résilience pic.twitter.com/H9S0Db8cCF — La Voix du Lac Tchad (@LaVoixDuTchad) June 20, 2021

Mais la sécurité n'est pas tout. Abandonnée pendant six ans, Baroua est en ruines. Ary Koutaley Ibrahim est membre du comité local chargé du retour des déplacés. Il dresse le bilan : « Tout était saccagé. Tout ! Les réseaux téléphoniques, les réseaux électriques, la ligne de distribution d'eau, même les toitures des maisons. Maintenant, il y a de l'eau dans le village, en ce qui concerne les questions sanitaires. Des hangars de fortune ont été installés, en cas de besoin, pour que les personnes soient immédiatement prises en charge. Mais beaucoup reste à faire surtout sur les réhabilitations des écoles ou encore de l'hôpital. »

Baroua fait partie des 19 premières localités qui bénéficieront de ce programme de retour. L'objectif pour la région de Diffa est de permettre à 130 000 déplacés internes de rentrer chez eux.

►À lire aussi : Au Niger, la société civile alerte à son tour sur la situation sécuritaire à Tillaberi

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne