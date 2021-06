Sénégal: deux rassemblements divisés pour célébrer les 10 ans du mouvement M23

Ce mercredi, le Sénégal s'est rappelé du Mouvement du 23 juin 2011. Ce mouvement de contestation populaire qui avait conduit le président de l’époque, Abdoulaye Wade, à renoncer à son projet de réforme constitutionnelle. C'est un moment marquant de l’histoire politique du pays. Cet anniversaire est célébré dans la division, avec deux manifestations distinctes à Dakar.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

Deux rassemblements, deux ambiances. Il y avait notamment une manifestation « officielle » organisée place de la Nation par la mouvance présidentielle. Devant l’estrade, des panneaux à l’effigie de Macky Sall et de responsables politiques locaux. Plusieurs ministres sont présents, comme des acteurs de l’époque qui se souviennent très bien de la mobilisation du 23 juin 2011, devant les grilles de l’Assemblée nationale. Dix ans après cette révolte populaire, ceux qui se disent « héritiers du M23 » assurent que l'« esprit du mouvement est intact », que la « démocratie sénégalaise » a été consolidée.

Quelques kilomètres plus loin, autre manifestation, organisée cette fois par le M2D, le mouvement de défense de la démocratie né en mars dernier dans la foulée de la procédure judiciaire visant Ousmane Sonko. Beaucoup de monde dans le quartier populaire HLM Grand Yoff. Parmi eux, des militants du parti de l’opposant, des membres de l’organisation Y’en A marre qui, eux, estiment que l’esprit du Mouvement du 23 juin a été « dévoyé », que la démocratie sénégalaise est en danger. Leur mot d’ordre est non à une troisième candidature de Macky Sall en 2024. S’il le fait, assure une manifestante, « nous serons dans la rue, plus nombreux encore qu’en 2011 »

