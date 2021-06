Centrafrique: critiques à l'ONU sur les paramilitaires russes

Un hélicoptère des forces russes et un véhicule de la mission onusienne, en Centrafrique, le 10 janvier 2021. © RFI - Charlotte Cosset

Levée de boucliers, hier, mercredi 23 juin, à l’ONU contre les alliés russes des forces centrafricaines au Conseil de sécurité. A la quasi unanimité, les diplomates ont critiqué les paramilitaires russes, la place qu’ils ont prise dans le conflit, et la gestion du pays au jour le jour. Un peu plus tôt, ils avaient été briefés par l’émissaire de l’ONU en Centrafrique et chef de la Minusca, Mankeur Ndiaye, alors que Bangui a promis de mettre un terme aux entraves subies par la Minusca.