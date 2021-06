RDC: des militants de l’aile Lamuka de l’opposition arrêtés lors d’une manifestation

Nous condamnons fermement les arrestations arbitraires de nos camarades, militants et militantes de Lamuka. Nous nous sommes rendus à l’Assemblée nationale pour protester, pour dire non à la loi organique, la Céni, telle qu’adoptée par les députés du FCC et de Cash. Mais nous ne comprenons pas pourquoi la police nationale, comme sous l’État de monsieur Kabila, est arrivée. Elle a arrêté sans ménagement nos camarades, elle a tiré des gaz lacrymogènes.