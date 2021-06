Bénin: les avocats de l’opposant Joël Aïvo dénoncent le traitement de leur client en détention

Joël Aïvo parle d’une cellule de trente mètres carrés où il s’est rapidement retrouvé avec pratiquement 40 autres détenus, entassés les uns sur les autres. Là où cela devient particulièrement cruel, c’est que les autorités carcérales ont décidé assez rapidement de faire cohabiter, dans ces conditions sanitaires immondes, des détenus malades du Covid-19 et des détenus sains, ce qui les exposait d’une manière quasi certaine à la contamination. Au niveau du droit, c’est une violation flagrante et très grave des droits de l’homme. Sa situation aujourd’hui s’est un petit peu améliorée dans le sens où effectivement, il a été placé dans un autre quartier de la prison. Il a pu également avoir accès à des soins de santé, ce qui n’avait pas été le cas dans les premiers jours, les premières semaines de la maladie. Donc, aujourd’hui, sa situation médicale semble être stabilisée, mais reste néanmoins préoccupante, en tout cas nous préoccupe et préoccupe sa famille.