L'Éthiopie à Moscou en quête d'un allié

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères Demeke Mekonnen, ici en février 2019 (lorsqu'il était Premier ministre). AFP - ASHRAF SHAZLY

Texte par : RFI

Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, se trouvait à Moscou mercredi, pour une visite officielle et une rencontre avec son homologue russe Serguei Lavrov. L'Éthiopie et la Russie ont profité de l'occasion pour multiplier les signes d'amitié, alors qu'Addis-Abeba est de plus en plus isolée et mise sous pression par l'Union européenne et les États-Unis.