Centrafrique: l’opposition pose des conditions pour entrer au gouvernement

La COD-2020, coalition regroupant les principales figures de l’opposition, a pour l'instant décliné la proposition d'intégrer le nouveau gouvernement centrafricain. Elle le rejoindra éventuellement à l’issue du dialogue national annoncé par le président de la République pour les prochains jours. Sous certaines conditions.

Avec notre correspondant à Bangui, Carol Valade

Lors des consultations préalables à la formation de son gouvernement, le Premier ministre Henri-Marie Dondra a proposé un poste à la coalition d’opposition COD-2020. Une démarche qui ne fait pas l’unanimité au sein du parti au pouvoir, le MCU.

Pour l’instant la COD-2020 décline. « Rentrez dans un gouvernement du président Touadéra aujourd’hui, dont nous contestons la légitimité, serait de la part de l’opposition une véritable forfaiture tant qu’il n’y a pas de compromis politique sur la crise post-électorale », explique le porte-parole de la coalition, Me Nicolas Tiangaye.

Ce refus n’est toutefois pas définitif, tempère le porte-parole qui soumet des conditions à cette proposition. « Il nous faut d’abord faire le dialogue politique inclusif. Il faut qu’il y ait un consensus national sur les grandes orientations de ce pays et c’est sur cette base que nous pouvons, oui ou non, accepter de rentrer dans ce gouvernement dont nous devons connaître le périmètre programmatique et les objectifs politiques à atteindre afin que tout cela débouche sur la paix et la réconciliation nationale », explique-t-il.

Et c’est là que le bât blesse. Pour les opposants, ce dialogue doit se faire sous l’égide de la communauté internationale avec un médiateur extérieur et doit intégrer les groupes armés en activité, y compris la CPC.

« Hors de question » pour le gouvernement comme pour l’ONU. Les groupes armés doivent d’abord déposer les armes et renoncer à la violence pour être intégrés au dialogue.

