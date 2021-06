REPORTAGE

Côte d’Ivoire: le village de Mama se prépare au retour de Laurent Gbagbo, l’enfant du pays

Audio

Affiche dans les rues d'Abidjan, au lendemain du retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo sera ce dimanche dans son village natal de Mama (Image illustration). © RFI/Paulina Zidi

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Dix jours après son retour en Côte d’Ivoire, l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo se rend, ce dimanche 27 juin, à Mama, son village natal situé à 300 km d’Abidjan, dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire et non loin de la ville de Gagnoa. Festivités et célébrations sont au programme pour le retour de l’enfant du pays.