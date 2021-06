L'état-major conjoint nigéro-burkinabè de l'opération Taanli dresse un bilan positif

Baptisée « Taanli » («cohésion» en langue gulamanchema), l'opération, en cours depuis le 10 juin, a été planifiée par un état-major conjoint entre le Burkina Faso et le Niger.

Avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Cette opération a mobilisé des forces terrestres et aériennes des deux pays et plusieurs centaines d’hommes, selon l’état-major général des armées burkinabè.

Comme bilan, l’état-major annonce la neutralisation d’une centaine de terroristes. Des armes de guerre, des fusils de chasse, une centaine de motocyclettes et des véhicules ont été saisis et détruits. Des barres d’explosifs, de l’acide sulfurique, des cordeaux détonants et d’autres matériels servant à la fabrication des engins explosifs improvisés ont été également saisis.

Pour le général Salifou Modi, chef d'état-major général des armées du Niger, ces résultats sont à la hauteur des attentes. « Une bonne partie de leur logistique a été détruite et surtout les moyens que ces terroristes utilisent pour freiner nos troupes », souligne-t-il.

Selon le général Moïse Miningou, le chef des armées burkinabè, les populations vivront tranquillement pour un temps dans les zones concernées par l’opération. « Et nous pensons que c'est ce qui est essentiel », a-t-il ajouté.

Le général Moïse Miningou promet qu’il y aura une deuxième opération du même genre et plus dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

