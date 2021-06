RDC: le gouvernement s'inquiète de la propagation de l'épidémie

Face à l’afflux des malades, le gouvernement a annoncé lors de la réunion du conseil des ministres, ce week-end, la réquisition de l’hôpital du Cinquantenaire pour renforcer la capacité d’accueil des malades à Kinshasa où le variant indien Delta continue de se développer.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa

Les hôpitaux sont bondés les malades du Covid-19 et les autorités s’inquiètent. Vendredi dernier, le Covid-19 a tué 14 personnes et les soupçons portent sur le variant. Douze personnes étaient soignées dans les centres de traitement et deux suivaient leurs soins à domicile.

Les ministres réunis en conseil ont décidé que l’hôpital du Cinquantenaire, équipé de 250 lits, va devoir accueillir plus malades. Il est également réquisitionné pour faire plus de dépistage passant d’une moyenne de 500 à plus de 2000 échantillons par jour.

Depuis le début de la troisième vague mi-mai, médecins et laborantins disent être débordés. En dix jours seulement, selon le décompte de RFI sur base des bulletins officiels, 3500 cas ont été recensés parmi 15 000 échantillons prélevés au pays en dix jours. Un record jamais enregistré.

Pour le ministre de la Santé, Jacques Mbungani, la situation est inquiétante. Il demande l'achat de réactif pour les laboratoires et de se doter des tests rapides ainsi que de l'oxygène pour les malades Covid-19. Actuellement, seulement près de 50000 personnes ont été vaccinées malgré une campagne de sensibilisation forte. Le gouvernement annonce l’arrivée prochaine d'environ six millions de doses des vaccin Pfizer, Sinovac et Johnson & Johnson’s espérant ainsi que la population sera moins réticente.

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020 en RDC, seuls 912 décès ont été recensés sur 39 758 cas. Le taux de mortalité n’est pas si inquiétant comparativement à d’autres pays, mais les autorités assurent rester vigilantes. Elles ont pris récemment des mesures restrictives notamment contre certains commerces, le transport urbain et les cultes pour contrôler la propagation du virus.

