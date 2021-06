Sénégal: malgré les arrestations et les blessés, le M2D entend continuer à protester

Vendredi 25 juin, Dakar. Des jeunes affrontent la police à l'université Cheikh Anta Diop pour protester contre la modification d'une loi. AFP - JOHN WESSELS

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Des arrestations, et plusieurs blessés dont le nombre n’est pas encore officiellement connu. C’est ce que l’on peut retenir de la manifestation d’organisations de la société civile et autres mouvements citoyens dans Dakar, vendredi 25 juin. Au lendemain de la modification du code pénal et du code de procédure pénale modifiant les mesures pour lutter contre le terrorisme, l’opposition et le Mouvement pour la défense de la démocratie peaufinent une stratégie de lutte contre une loi jugée liberticide.