Congo-B.: les invalides de Mpila en sit-in pour réclamer le versement de leur indemnité

En 2012, un dépôt d’armes et de munitions de l’armée congolaise explose dans le quartier Mpila à Brazzaville. Au moins 115 personnes, devenues invalides, avaient été grièvement blessées. Elles entament ce lundi 28 juin leur deuxième semaine de sit-in devant le ministère des Finances. Elles réclament le paiement de leur rente viagère de 220 000 FCFA (335 euros) par personne, qui n’est plus versée depuis le début de l’année.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Jusline Matondo a perdu une jambe dans les explosions et s’appuie désormais sur une béquille. Elle a promis de revenir ce lundi manifester sur le parvis du ministère des Finances pour réclamer ce que l’État lui doit.

« Depuis que l’année 2021 a commencé, on n’a rien reçu. Aujourd’hui a fait sept mois que nous sommes impayés. Il y a des gens qui louent des maisons, d’autres qui achètent des médicaments avec cet argent. Il y en a qui ne travaillent pas et ne dépendent que de cette rente viagère », se lamente Mme Matondo.

Jeune chef de famille actuellement de 32 ans, Alain Dombass, ne comprend pas le silence du gouvernement : « Notre argent n’est pas encore versé. Mon souci c'est que j’ai des enfants qui sont en train de passer des examens. Ils ont été mis dehors de l'établissement qu'ils fréquentent. Je ne travaille pas et je n’ai que la rente viagère pour faire face à mes besoins. On en sait pas comment on va faire », se désole-t-il.

Les manifestants affirment que le ministère des Finances n’est pas encore entré en contact avec eux. Dans son discours de politique générale, le Premier ministre Anatole Collinet Makosso avait portant promis de dialoguer récemment pour régler les conflits sociaux.

► Lire aussi : Congo-Brazzaville: des rescapés de l'explosion de Mpila se font déloger

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne