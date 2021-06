Covid-19: l'Afrique du Sud subit les conséquences de sa stratégie vaccinale

Une femme se fait vacciner dans un centre pour personnes âgées à Johannesburg. le 17 mai 2021. REUTERS - SIPHIWE SIBEKO

Avec seulement 4% de vaccinés, l'Afrique du Sud est en proie à une troisième vague épidémique redoutée comme plus importante que les précédentes. La majorité des contaminations sont enregistrées dans la province de Johannesburg et Pretoria, la plus peuplée du pays. La présence du variant Delta inquiète les autorités. Mauvaise gouvernance, manque de solidarité internationale, accidents industriels, plusieurs facteurs expliquent le fiasco de la campagne vaccinale sud-africaine.