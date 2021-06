Face à la colère, le président Kaboré prêche l'unité des Burkinabè

L'attaque de Solhan, la plus meurtrière au Burkina Faso depuis 2015, fait la Une de «L'Observateur Paalga». Ouagadougou, le 7 juin 2021. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Les partis de l’opposition ont suspendu leur participation au dialogue politique lancé par le président Kaboré et annoncé des marches dès la fin de cette semaine pour dénoncer l’insécurité et exiger la démission du chef du gouvernement et du ministre de la Défense. Pour apaiser la situation, le président Roch Marc Christian Kaboré s’est adressé à ses compatriotes sur les médias publics.