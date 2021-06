L'affaire #JusticePourLouise prend de l'ampleur au Sénégal

Une jeune fille de 15 ans accuse le fils du célèbre journaliste Cheikh Yérim Seck de l’avoir violée. Le jeune homme est soupçonné d’avoir diffusé une vidéo des faits. Cheikh Yérim Seck a finalement reporté sa conférence de presse prévue ce lundi. Une affaire qui relance le débat autour d’un tabou.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac

« Non à l’impunité », c’est le slogan des internautes qui relaient le #JusticePourLouise. La jeune fille de 15 ans et le jeune homme de 19 ans sont tous les deux scolarisés au lycée français de Saly, sur la Petite Côte, au sud de Dakar.

« Louise », dont le véritable prénom a été modifié, accuse donc le fils de Cheikh Yérim Seck – journaliste très connu au Sénégal – de l’avoir violée, à l’extérieur de l’établissement scolaire, d’avoir filmé la scène et de l’avoir diffusée sur des messageries privées. Les faits remonteraient au mois de mai.

De sources concordantes, la jeune fille a été entendue au commissariat de Mbour. Suite à la diffusion de la vidéo, le lycée a également fait un rapport à la police. Le dossier a ensuite été transmis au parquet de Mbour.

Pour Aminata Mbengue, psychologue et militante féministe, « l’affaire traîne », et certains tenteraient « de l’étouffer ». Pour elle, la loi criminalisant le viol, promulguée l’an dernier, « n’a rien changé » : les condamnations restent trop rares et trop légères.

De son côté, Cheikh Yérim Seck, dont le fils est mis en cause, devait s’exprimer ce lundi. Il y a finalement renoncé, sans annoncer de nouvelle date. Son entourage indique que l’affaire est au stade de l’enquête préliminaire, et rappelle le principe de la présomption d’innocence.

