Ouganda: une nouvelle génération aux commandes de l'armée

Désormais nommé commandant de l’armée de terre, Muhoozi Kainerugaba est à la tête de la plus grande division de l’UPDF. AFP - PETER BUSOMOKE

Texte par : RFI

Après le remaniement de l’armée, presque tous les anciens combattants de la NRA, l’armée rebelle menée par Yoweri Museveni pendant les années 1980 contre le pouvoir du président en exercice Milton Obote, ont disparu des plus hautes fonctions militaires. Pendant très longtemps largement représentés parmi le gouvernement et la direction de l’armée ougandaise, de plus jeunes hauts gradés ont été nommés aux postes les plus importants.