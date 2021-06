Sénégal: le cri d’alarme des artisans du bois en difficulté à cause de la crise sanitaire

Le trafic de bois de rose est un problème qui perdure au Sénégal. (image d'illustration) Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les artisans du bois sont en difficulté à cause du Covid-19 et de la cherté des matières premières. Ils ont mis sur pied une plateforme pour recueillir les complaintes des menuisiers ébénistes. Certains attendent toujours leur part de l’aide octroyée par l’État pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.