Tchad: le président de la transition Mahamat Idriss Déby sort de son silence

Le peuple n’acceptera plus jamais ni la conquête armée du pouvoir, ni la confiscation armée du pouvoir. Sinon, le pays va se saucissonner, et ça c’est un danger réel aujourd’hui. Nous devons arrêter avec cela en définissant les conditions d’un nouveau départ pour notre pays, où tout le monde est au pied d’égalité. Et ça, c’est un conseil que je voudrais donner à mon jeune frère, le général Mahamat Kaka. Je voudrais lui dire de la façon la plus solennelle comme je l’ai dit à son père : s’il veut emprunter ce chemin de la confiscation armée du pouvoir, il finira par la même porte que son père. Nous devons regarder le Tchad sur de nouvelles bases, avec des principes qui sont des principes inclusifs et d’égalité pour tous les Tchadiens. S’il veut jouer avec les règles, jouer avec l’armée de notre pays pour essayer de s’imposer, il nous aura nous autres devant lui, et avec tous les moyens légitimes, nous allons arriver à bout de ce système ancien qui veut perdurer.