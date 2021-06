Laurent Gbagbo a «donné des nouvelles» aux chefs traditionnels

Laurent Gbagbo s'adresse aux chefs traditionnels dans sa résidence de Mama, le 28 juin 2021. AFP - SIA KAMBOU

Texte par : RFI

Pour son deuxième jour de visite dans son village de Mama, Laurent Gbagbo a reçu dans sa résidence plus de 200 chefs traditionnels, et des cadres locaux de son parti. Après dix ans d’absence dont huit en détention provisoire, l’ancien président a pris la parole pendant plus de 35 minutes, ponctuant son propos d'anecdotes et se présentant comme la victime d'un procès politique.