Covid-19 : le Togo met en place un passeport vaccinal

Depuis mardi, les Togolais ayant reçus les deux doses de vaccin contre le Covid peuvent demander et obtenir un passeport vaccinal à partir de leur smartphone ou de leur ordinateur.

Avec notre correspondant à Lomé, Peter Sassou Dogbé

Entièrement numérisé, le passeport vaccinal est, selon le gouvernement, un document fiable et sécurisé. Gratuit et disponible en ligne ou en format PDF, le document atteste que son porteur s'est vu administré deux doses contre le Covid-19. Un QR code unique contenant les informations relatives à la vaccination d’un individu et une signature électronique, rendent ce passeport vaccinal infalsifiable.

Pour le coordonnateur de la gestion de la riposte anti-Covid-19, le professeur Mahama Djibril, ce document fait partie de la stratégie de riposte et sera très précieux pour les détenteurs. « Ce passeport permettra à l’ouverture des frontières aux populations de voyager dans le monde. Pour ceux qui sont au pays, cela permettra de rouvrir les activités, notamment le sport. »

Un peu moins de 200 000 personnes ont eu les deux doses à ce jour et l’administration du vaccin se poursuit à travers le pays.

A ceux qui pensent que la mise en place de ce passeport vaccinal est une manière de contraindre les autres citoyens à se faire vacciner, le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement, Akoda Ayawoadan, répond. « Jusqu’alors, le gouvernement exhorte nos concitoyens à aller se faire vacciner. Mais notez bien que le gouvernement dispose d’un levier législatif qui lui permet de poser une obligation de vaccination le cas échéant. »

Dans le milieu médical, on rassure, il sera difficile de contraindre les populations à se faire vacciner, le vaccin n’étant pas disponible en quantité suffisante.

