Massacre de Solhan au Burkina : le Balai citoyen dépose plainte contre le gouvernement

Un Burkinabè lit le journal L'Observateur Paalga le 7 juin 2021 après le massacre de Solhan deux jours plus tôt. (image d'illustration) AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le mouvement le Balai citoyen a déposé une plainte auprès du procureur du tribunal de grande instance à Ouagadougou contre l’actuel gouvernement burkinabè pour « non-assistance à personne en danger » suite à l’attaque de la commune rurale de Solhan et la non intervention des forces de défense et sécurité. Selon le Balai citoyen, cette attaque est signe de l’incapacité du gouvernement à assurer la sécurité des Burkinabè.