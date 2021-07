La RDC entend briguer la tête de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)

Notre ambition de redorer la position géostratégique de notre pays devient aujourd’hui une réalité avec son adhésion à la Communauté des États d’Afrique de l’Est. Cet acte à haute portée diplomatique et économique place désormais notre pays à cheval entre la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ces résultats diplomatiques s’inscrivent dans le cadre d’une politique étrangère axée sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les neufs pays voisins.