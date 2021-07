Le président Kenyatta à Paris pour évoquer l'avancée du partenariat franco-kényan

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, et son homologue français, Emmanuel Macron, lors de sa visite à Paris, le 1 octobre 2020.

Emmanuel Macron avait fait une visite historique à Nairobi en mars 2019, la première d’un président français depuis l’indépendance kenyane. Uhuru Kenyatta s’était rendu à Paris en octobre dernier. Il est de nouveau en France ce jeudi pour une troisième rencontre bilatérale en trois ans. L’occasion d’évoquer l’avancée du partenariat franco-kényan qu’Emmanuel Macron veut renforcer, et la situation régionale inquiétante.

Avec notre correspondant à Nairobi, Sébastien Németh

« Les deux présidents sont sur la même longueur d’onde. La relation est suivie », confie une bonne source. Le projet d’Emmanuel Macron de renforcer la présence française en Afrique de l’Est et pour cela, de privilégier le partenariat avec le Kenya, est donc toujours sur les rails. Mais tout n’est pas facile.

Côté économique, deux projets d’ampleurs ont été lancés. D’abord un train express à Nairobi entre le centre et l’aéroport. « Il y a des lenteurs côté kenyan. Or l’objectif serait une première pierre d’ici un an. La bilatérale pourrait permettre un déblocage », indique un expert. Un connaisseur du dossier parle aussi de tensions côté français entre l’entreprise d’ingénierie Egis, qui aurait été gourmande dans le partage des revenus par rapport au constructeur Vinci, mécontent de la répartition.

Autre chantier, l’autoroute Nairobi-Nakuru-Mau Summit, pour 1,6 milliard d’euros. Cette fois, « des étapes ont été franchies », indique un observateur. Mais Nairobi n’a toujours pas mis en place le fonds qui collectera les recettes. Il y aurait aussi des débats sur la rémunération de l’opérateur, ou encore sur la responsabilité en cas de risque politique.

Les dossiers internationaux comme la crise en Ethiopie, la menace islamiste au Mozambique et en Somalie devraient être évoqués. D’autant que France et Kenya sont au Conseil de sécurité. La visite de ce jeudi est en tout cas importante car les deux pays organiseront des présidentielles l’an prochain. Paris souhaite donc que quel que soit le résultat, la relation perdure.

