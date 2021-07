Bénin: une association de défense des transgenres satisfaite d’une condamnation après une agression

Centre-ville de Cotonou, au Bénin. Wikimedia/Raziax

2 mn

La justice béninoise a condamné ce mardi 29 juin un homme à 12 mois de prison, dont six mois ferme, pour « coups et blessures volontaires » sur trois femmes transgenres. Cette infraction a été retenue faute de disposition dans le Code pénal qui punit la « transphobie ». Dans la nuit du 30 avril, à une fête d’anniversaire à Cotonou, un groupe de personnes s’en prend à trois invitées. Ces femmes transgenres sont agressées, frappées et dénudées. Un seul des agresseurs s’est présenté à l’audience, ses complices sont en fuite.