Cameroun : la Chambre des comptes épingle la gestion du fonds contre le Covid-19

L'affaire du « Covidgate » rebondit au Cameroun. La presse locale a publié une synthèse du rapport de la Chambre des comptes sur la gestion l'an dernier du Fonds spécial de solidarité nationale contre le coronavirus. Une synthèse qui n'a pas été démentie par la Chambre des comptes et qui souligne les nombreux manquements dans la gestion de ce fonds de 180 milliards de francs CFA, par les ministères camerounais de la Santé, de la Recherche et des Finances.

Publicité Lire la suite

Même la Chambre camerounaise des comptes a eu du mal à y voir clair. Dans sa synthèse, elle souligne « les graves erreurs ou approximations dans les documents comptables » : « émanant de plusieurs sources officielles », et « souvent contradictoires ».

Le gendarme des comptes publics pointe ensuite la faiblesse du pilotage du Fonds spécial et de la riposte sanitaire au Covid-19, une « gestion erratique » des médicaments : des stocks d'hydroxychloroquine et d'azythromicine reconditionnés sur le territoire camerounais « pour faire croire à une fabrication locale » et jamais distribués, mais aussi l'abus du recours aux « marchés spéciaux » en espèces qui dérogent au code des marchés publics alors qu'ils favorisent les détournements de fonds et qu'ils se sont avérés plus lents que les procédures ordinaires.

Illustration avec les 16 ambulances payées deux fois le prix du concessionnaire qui n'ont jamais été livrées, les tests de dépistages surfacturés à des entreprises incompétentes ou le milliard 250 millions de francs CFA payé pour des travaux non achevés d'unités de prise en charge de patients.

La Chambre des comptes souligne qu'il y avait « des liens d'intérêt entre les sociétés attributaires et le président du groupe de travail du ministère de la santé qui participait à l'attribution de ces marchés ».

Selon une source gouvernementale, des enquêtes préliminaires ont été ouvertes, dans le respect de la présomption d'innocence, et s'il y a matière, des poursuites judiciaires seront engagées

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne