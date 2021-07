En Éthiopie, la situation humanitaire est hautement préoccupante au Tigré

Mekele, capitale de la région éthiopienne du Tigré en mai 2021. © Sébastien Németh/RFI

La province du Nord est ensanglantée depuis novembre par un conflit opposant d’un côté le pouvoir fédéral d’Addis-Abeba, appuyé par l’armée érythréenne et des milices d’ethnie Amhara, et de l’autre l’ancien pouvoir du TPLF transformé en groupe armé. Depuis une semaine, les TPLF ont lancé l’offensive et repris une grande majorité du Tigré. La situation humanitaire est extrêmement difficile et beaucoup soupçonnent Addis-Abeba de tenter un blocus du Tigré.